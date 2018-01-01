 مثير وبالفيديو..بعد فضيحته مع فتاة مغربية: شوفو شنو دار أحمد شوقي ﻿
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مثير وبالفيديو..بعد فضيحته مع فتاة مغربية: شوفو شنو دار أحمد شوقي

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 23:29 مثير وبالفيديو..بعد فضيحته مع فتاة مغربية: شوفو شنو دار أحمد شوقي | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو..بعد فضيحته مع فتاة مغربية: شوفو شنو دار أحمد شوقي
بعد أسابيع من تفجر فضيحته رفقة فتاة مغربية تقيم بالخارج، كشف الفنان أحمد شوقي قبل قليل من مساء يومه الإثنين، عن إطلاق حملة تضامينة تحسيسية، تهدف إلى محاربة العنف بشتى أنواعه وخاصة العنف المدرسي.

 "شوف تيفي"

بعد أسابيع من تفجر فضيحته رفقة فتاة مغربية تقيم بالخارج، كشف الفنان أحمد شوقي قبل قليل من مساء يومه الإثنين، عن إطلاق حملة تضامينة تحسيسية، تهدف إلى محاربة العنف بشتى أنواعه وخاصة العنف المدرسي.

وأطلق أحمد شوقي على حملته "الحب ضد العنف"، ونشر على حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو، طالب من خلاله الجميع بالمشاركة في هذه الحملة التحسيسية.

وتفاعل نشطاء مع هذه الحملة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، موجهين الشكر إلى الفنان أحمد شوقي، ومن جهة أخرى أشار نشطاء إلى أن الفنان المذكور أطلق هذه الحملة التي تحمل طابعا إنسانيا من أجل تحسين صورته بعد فضيحته مع فتاة شابة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مغربية محاربة العنف أحمد شوقي

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