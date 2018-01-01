 عاجل..مسنة حاولت الانتحار بالبيضاء بسبب زوجها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر | بووز

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس | بوليتيك

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس

بي ان سبورت : اكتشاف حقائق مثيرة ومؤسفة عن الاصابة المؤلمة للمغربي عبد الحق نوري مع أياكس (فيديو) | بووز

بي ان سبورت : اكتشاف حقائق مثيرة ومؤسفة عن الاصابة المؤلمة للمغربي عبد الحق نوري مع أياكس (فيديو)

هام للعزاب المغاربة والرافضين للزواج..الموت ينتظركم | مجتمع

هام للعزاب المغاربة والرافضين للزواج..الموت ينتظركم

فيديو : لقطة طريفة للحكم يمنع هجمة الكوكب المراكشي لكن بعدها يسجل الفريق هدف الفوز | بووز

فيديو : لقطة طريفة للحكم يمنع هجمة الكوكب المراكشي لكن بعدها يسجل الفريق هدف الفوز

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

عاجل..مسنة حاولت الانتحار بالبيضاء بسبب زوجها

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 21:15 عاجل..مسنة حاولت الانتحار بالبيضاء بسبب زوجها | حوادث و حقوق
عاجل..مسنة حاولت الانتحار بالبيضاء بسبب زوجها
اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء وبالتحديد المجموعة 1، قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع محاولة سيدة مسنة الانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها.

"شوف تيفي"

 اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء وبالتحديد المجموعة 1، قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع محاولة سيدة مسنة الانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن هذه السيدة، دخلت في نقاش حاد مع زوجها المتقاعد، لتقوم برمي نفسها من الطابق الثالث، ما خلف إصابتها بجروح وكسور جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن السيدة المصابة تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بالاستماع لزوجها للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البيضاء الانتحار حي مولاي رشيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور

مؤلم وصادم..تلميذة منعها والدها من متابعة الدراسة بسلا فانتحرت وتركت رسالة جد مؤثرة | حوادث و حقوق

مؤلم وصادم..تلميذة منعها والدها من متابعة الدراسة بسلا فانتحرت وتركت رسالة جد مؤثرة

عاجل..هذا هو جديد قضية التلميذة اللي شفرات 34 مليون للأب ديالها وهربات مع صاحبها في تطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد قضية التلميذة اللي شفرات 34 مليون للأب ديالها وهربات مع صاحبها في تطوان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من أزمور بعد سيدة أزرو اللي قاتليهم حاملة ب9 سنين..جارة السيدة اللي عندها الكرش كبيرة تروي التفاصيل..قاليها الطبيب كاينة الضبابة مكايبان ليا والو | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

من أزمور بعد سيدة أزرو اللي قاتليهم حاملة ب9 سنين..جارة السيدة اللي عندها الكرش كبيرة تروي التفاصيل..قاليها الطبيب كاينة الضبابة مكايبان ليا والو

بالفيديو..الناشط اليهودي المغربي أسيدون يرد بقوة على حزب الأصالة و المعاصرة بعد مقترح تجريد اليهود المغاربة المقيمين في القدس من الجنسية المغربية..هاذ المقترح خاطئ تماما | خارج البلاطو

بالفيديو..الناشط اليهودي المغربي أسيدون يرد بقوة على حزب الأصالة و المعاصرة بعد مقترح تجريد اليهود المغاربة المقيمين في القدس من الجنسية المغربية..''هاذ المقترح خاطئ تماما''

بالفيديو.. الراقي يقاضي الرجاء لدى الفيفا | شوف الصحافة

بالفيديو.. الراقي يقاضي الرجاء لدى الفيفا

بالفيديو..ها علاش خاصكم تشربو الماء المعدني | واش فراسك

بالفيديو..ها علاش خاصكم تشربو الماء المعدني

﻿

آخر المستجدات

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك
منذ 7 دقائق

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر | بووز

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون

﻿ ﻿
أمس 16:00 GMT

عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.