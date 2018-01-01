عاجل..مسنة حاولت الانتحار بالبيضاء بسبب زوجها ﻿

اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء وبالتحديد المجموعة 1، قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع محاولة سيدة مسنة الانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها.

"شوف تيفي"

اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء وبالتحديد المجموعة 1، قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع محاولة سيدة مسنة الانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن هذه السيدة، دخلت في نقاش حاد مع زوجها المتقاعد، لتقوم برمي نفسها من الطابق الثالث، ما خلف إصابتها بجروح وكسور جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن السيدة المصابة تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بالاستماع لزوجها للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.