الكوكب المراكشي ينتصرعلى الوداد في الدقيقة الأخيرة+فيديو ﻿

فاز فريق الكوكب المراكشي مساء اليوم الاثنين على ضيفه الوداد الرياضي بنتيجة 2-1 خلال مؤجل الجولة 11 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب بالمركب الرياضي لمدينة مراكش .

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فاز فريق الكوكب المراكشي مساء اليوم الاثنين على ضيفه الوداد الرياضي بنتيجة 2-1 خلال مؤجل الجولة 11 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب بالمركب الرياضي لمدينة مراكش .

وافتتح الضيوف النتيجة في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول عن طريق المهاجم الإيفوراي داهو ، ليعدل أبناء المدرب مريانة النتيجة في الدقيقة 22 عن طريق لاعب الوسط المهدي الهاكي ، ليسجل بعدها هدف الفوز لممثل عاصمة النخيل اللاعب وسام البركة في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة ارتقى فريق الكوكب المراكشي إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة ، فيما تجمد فريق الوداد البيضاوي في 16 نقطة ، لينهي الشطر الأول من البطولة بنتيجة كارتية قد تعصف بالمدرب حسين عموتة .