تم اختيار الأمير مولاي رشيد، رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للغولف، وذلك خلال أشغال الجمع العام العادي للجامعة الذي انعقد اليوم الاثنين بالغولف الملكي دار السلام بالرباط.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تم اختيار الأمير مولاي رشيد، رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للغولف، وذلك خلال أشغال الجمع العام العادي للجامعة الذي انعقد اليوم الاثنين بالغولف الملكي دار السلام بالرباط.

وتمت المصادقة على ترشيح الأمير مولاي رشيد بالتصفيق والترحيب الكبير من قبل المشاركين في هذا الجمع العام.

وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للغولف مصطفى الزين، بهذه "اللحظة الكبيرة" المتعلقة باختيار الأمير مولاي رشيد رئيسا للجامعة، مؤكدا أن هذا الاختيار سيساهم في الارتقاء بمستوى ممارسة رياضة الغولف على الصعيد الوطني.

وذكر الزين، بترأس الأمير مولاي رشيد، منذ أكثر من 15 سنة، لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، ومساهمته في هذا الصدد، منذ سنة 2002، في تطوير رياضة الغولف الاحترافي على الصعيد الوطني، والنهوض بالمغرب كوجهة سياحية متميزة لمحبي وهواة رياضة الغولف.

وأشار الزين، الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، إلى مشاركة الأمير مولاي رشيد، باعتباره لاعب غولف موهوب ومن طراز عال، في العديد من التظاهرات الرياضية الدولية المرموقة في هذه الرياضة. وشهد الجمع العام مشاركة ممثلي عدة أندية من بينها (الغولف الملكي بمراكش)، و(غولف أسوفيد)، و(غولف سمناح مراكش)، و(غولف المعادن مراكش)، و(دومين رويال بالم)، و(غولف النخيل مراكش)، و(غولف أملكيس بمراكش).