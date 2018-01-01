الأمير مولاي الحسن يتكلم أربع لغات ويحب هذا الفريق ومعجب بهذا اللاعب ﻿

وأخيرا تعرف المغاربة على مجموعة من الأمور الخاصة بالأمير مولاي الحسن، بعد التقرير الذي نشرته

"شوف تيفي"

وأخيرا تعرف المغاربة على مجموعة من الأمور الخاصة بالأمير مولاي الحسن، بعد التقرير الذي نشرته

صحيفة " elpais " الإسبانية التي تطرقت في تقريرها الذي نشرته يومه الإثنين إلى العديد من الأمور الخاصة بحياة ولي العهد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الأمير مولاي الحسن يحب رياضة كرة السلة وكرة القدم والسباحة وركوب الخيل والتزلج، مشيرة إلى أنه يحب فريق برشلونة ومعجب باللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي".

وأشارت الصحيفة التي تعتبر من أشهر الصحف الإسبانية أن مولاي الحسن يتحدث 4 لغات هي "العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية"، مبرزة بأنه سيكمل دراسته بالمدرسة الجوية الملكية بمراكش.