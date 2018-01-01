 في خطوة منتظرة..المغرب يُقرر فرض رسوم الاستيراد على المنتوجات التركية بنسبة 90 في المائة ﻿
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في خطوة منتظرة..المغرب يُقرر فرض رسوم الاستيراد على المنتوجات التركية بنسبة 90 في المائة

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 20:41 في خطوة منتظرة..المغرب يُقرر فرض رسوم الاستيراد على المنتوجات التركية بنسبة 90 في المائة | بوليتيك
في خطوة منتظرة..المغرب يُقرر فرض رسوم الاستيراد على المنتوجات التركية بنسبة 90 في المائة
كما كان منتظرا، قامت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، بإشعار مستوردي منتوجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، بقرارها القاضي بتفعيل تدابير التعديلات الإنتقالية المشار إليها

شــــوف تيفي:

 كما كان منتظرا، قامت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، بإشعار مستوردي منتوجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، بقرارها القاضي بتفعيل تدابير التعديلات الإنتقالية المشار إليها في المادة 17 من اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا بشأن منتوجات النسيج والألبسة.

 وأوضح بلاغ صحفي للوزارة، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن القرار المشار إليه يروم إعادة فرض رسم الإستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في اللائحة رفقة هذا الإشعار، مؤكدا أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ووزير الإقتصاد والمالية الذي يفرض هذا التدبير.

وبرر المصدر ذاته، سبب هذا الإجراء بكون قطاع النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية، في الوقت الذي تمتاز بمتوسط سعر تفضيلي مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب، إلى جانب كونها تحضى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا، وهو ما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 175 في المائة بين سنتي 2013 و 2017.

وذكرت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي أن النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، قد أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الاقتصاد تركيا نسيج ألبسة

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