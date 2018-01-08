 صادم وبالصورة..مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء تحولوا إلى مثليين وشواذ بطنجة مقابل 1000 درهم ﻿
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صادم وبالصورة..مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء تحولوا إلى مثليين وشواذ بطنجة مقابل 1000 درهم

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 19:23 صادم وبالصورة..مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء تحولوا إلى مثليين وشواذ بطنجة مقابل 1000 درهم | مجتمع
صادم وبالصورة..مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء تحولوا إلى مثليين وشواذ بطنجة مقابل 1000 درهم
تحول العديد من المهاجرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى ''مثليين'' و''شواذ''، وذلك من أجل مواجهة صعوبة الحياة بمدينة طنجة التي حلوا بها من أجل تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا، وذلك حسب ما كشف عنه

"شوف تيفي"

تحول العديد من المهاجرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى "مثليين" و"شواذ"، وذلك من أجل مواجهة صعوبة الحياة بمدينة طنجة التي حلوا بها من أجل تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع " sacer-infos " الكونغولي.

وأوضح الموقع المذكور في تقريره الذي نشره نهاية الأسبوع المنصرم، أن مهاجرين أفارقة، كشفوا في شهاداتهم بأنهم يضطرون إلى إقامة الجنس مع أمثالهم من أجل توفير لقمة العيش، وجمع المال للسفر إلى أوروبا.

وأكد ذات الموقع أن مهاجرة إفريقية تدعى "كلاريس"، صرحت له بأنھا تزوجت من صديقتها الكامیرونیة، واضطرت للعمل رفقتها بعالم الدعارة وممارسة الجنس مع السائحات الأجنبيات القادمات من أوروبا واللواتي يبحثن عن الحب مقابل ألف درهم تقريبا، مشيرا إلى أن ظاهرة ممارسة الجنس لا تقتصر على النساء فقط بل إن مهاجرين أفارقة رجال يدخلون في علاقات جنسية مع أشخاص يتوفرون على شقق مقابل المال.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الهجرة أوروبا أفارقة الجنس الشقق مثليون

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