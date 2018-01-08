بالصور..فضيحة قناة ''دوزيم'': بث فيلم به مشاهد خليعة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مجموعة من الصور الخاصة بفيلم بثته القناة الثانية ''دوزيم'' مساء أمس الأحد، والذي قال عنه نشطاء إنه يحتوي على مشاهد خليعة ولا يمكن أن

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مجموعة من الصور الخاصة بفيلم بثته القناة الثانية ''دوزيم'' مساء أمس الأحد، والذي قال عنه نشطاء إنه يحتوي على مشاهد خليعة ولا يمكن أن يبث على قناة يتابعها الكبير والصغير.

وأوضح النشطاء بأن الفيلم المثير للجدل هو من بطولة ''لبنى أبيضار''، موضحين بأن هذه الأخيرة، قامت بحركات واستخدمت بعض الكلمات غير الأخلاقية، واصفين مضمون الفيديو بـ ''الفضيحة''.

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء أن أسرا قد تكون مجتمعة أمام شاشة التلفزة خلال مشاهدة هذا الفيلم، وتمرير مشاهد قد تكون ''خليعة''، يعد أمرا غير مقبول وعلى الجهات المختصة التدخل وفتح تحقيق فوري ومستعجل.