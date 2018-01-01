رسالة خطية من الملك إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ﻿

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، بالعين، كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد

"شوف تيفي"+"و م ع"

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، بالعين، كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اللذين سلما له رسالة خطية من الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذه الرسالة تتعلق ب"العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها".

وأضافت الوكالة أن " بوريطة نقل بهذه المناسبة تحيات الملك إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتحيات الملك إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار".

ومن جانبه، حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوريطة نقل تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للملك محمد السادس ومتمنياتهما للمملكة المغربية وشعبها الشقيق باطراد التقدم والنماء.

وأضاف المصدر ذاته أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع بوريطة وبوسعيد "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، بهذه المناسبة، "عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية والتي تنبع من حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملك محمد السادس على دعم هذه العلاقات ودفعها إلى مزيد من التطور والنماء في كافة المجالات".

كما تم خلال اللقاء ذاته، تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.