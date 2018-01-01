عاجل..هذا هو جديد قضية التلميذة اللي شفرات 34 مليون للأب ديالها وهربات مع صاحبها في تطوان ﻿

في جديد واقعة سرقة تلميذة تبلغ من العمر 16 سنة لمبلغ 34 مليون سنتيم من والدها بتطوان قبل الهروب مع صديقها، أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، قررت يومه الإثنين، إدانة الموقوفين

"شوف تيفي"

في جديد واقعة سرقة تلميذة تبلغ من العمر 16 سنة لمبلغ 34 مليون سنتيم من والدها بتطوان قبل الهروب مع صديقها، أكد مصدر "شوف تيفي" أن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، قررت يومه الإثنين، إدانة الموقوفين الثلاثة على خلفية هذا الملف بـ 5 أشهر سجنا نافذا.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية وبالرغم من تنازله بعد إعادة جزء من ماله المسروق فإن المحكمة قررت سجن الموقوفين الثلاثة بسجن "الصومال".

تجدر الإشارة إلى أن تلميذة وصديقها و قاصرين آخرين، سرقوا من منزل والد التلميذة قبل أسبوعين مبلغا ماليا مهما ضيعا منه في ظرف 72 ساعة مبلغ 16 مليون سنتيم، بينما قام أحد الموقوفين بسرقة المبلغ المتبقي وهو 18 مليون، وانتقل إلى منزل شقيقه بمدينة طنجة قبل أن يتم إيقافه من طرف المصالح الأمنية.