من أجل ألفي درهم شيباني مغربي ضيع راسو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية على باب سبتة المحتلة، أوقفت ليلة الأحد الإثنين، شخصا في نهاية عقده الخامس، تم ضبطه من طرف عناصر الجمارك وهو يحاول تهريب سيارة من نوع ''بيجو''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية على باب سبتة المحتلة، أوقفت ليلة الأحد الإثنين، شخصا في نهاية عقده الخامس، تم ضبطه من طرف عناصر الجمارك وهو يحاول تهريب سيارة من نوع "بيجو".

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص ينحدر من مدينة سلا، حاول إدخال سيارة تحمل ترقيما مزورا إلى المغرب، إلا أن عناصر الجمارك وبعد تنقيط السيارة تبين لها بأن هذا الترقيم "مزور".

وأبرز ذات المصدر أن المعني بالأمر اعترف خلال التحقيق معه بأنه تحصل على مبلغ ألفي درهم من شبكة متخصصة في تهريب السيارات من المدينة المحتلة إلى داخل المغرب مقابل القيام بهذه العملية.