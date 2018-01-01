حصــــري.. ''أحمد الزفزافي'' والــد ''ناصر الزفزافي'' متورط في أحداث الحسيمة ومحاولة المس بالاقتصاد الوطني ...(تفاصيل صادمة) ﻿

كشفت مصادر مقربة من ملف المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة ، أن '' ناصر الزفزافي'' كان يحرض و يحاول ضرب اقتصاد المغرب بشتى الطرق ، سواء من خلال مواصلة التجمهر والمظاهرا ت والمسيرات غير المصرح بها والتي

''شـــوف تيفي''

كشفت مصادر مقربة من ملف المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة ، أن '' ناصر الزفزافي'' كان يحرض و يحاول ضرب اقتصاد المغرب بشتى الطرق ، سواء من خلال مواصلة التجمهر والمظاهرا ت والمسيرات غير المصرح بها والتي كانت تؤدي إلى إقفال المحلات التجارية وتعثر حركة التجارة بين الفينة والأخرى.

وأضــافت ذات المصادر لـ'' شوف تيفي'' أن ''أحمد الزفزافي'' والد ''ناصر الزفزافي'' هو الآخر متورط في ملف أحداث الحسيمة لاسيما وأن التحريات توصلت إلى مضمون مكالمة هاتفية تم التقاطها طبقا للقانون والتي دارت بين ''أحمد الزفزافي'' والمسماة ''سناء '' زوجة أخيه، حيث أخبرته من خلال مكالمة هذه الأخيرة أن هناك مطلبا تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' يحرض على مقاطعة كافة البنوك المغربية وسحب كل الأرصدة منها ، وهو الشيء الذي يمس باقتصاد الدولة ولاسيما بمدينة الحسيمة الشيء الذي سبق وأشار إليه نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة علنية ولم يكشف حقيقة الأمر نظرا لعدم جاهزية الملف.

هـــذا و يتابع المعتقلون بتهم المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة ‏الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من ‏منطقة وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة عن ‏طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من ‏شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.‏