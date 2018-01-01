 حصــــري.. ''أحمد الزفزافي'' والــد ''ناصر الزفزافي'' متورط في أحداث الحسيمة ومحاولة المس بالاقتصاد الوطني ...(تفاصيل صادمة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر | بووز

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس | بوليتيك

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس

بي ان سبورت : اكتشاف حقائق مثيرة ومؤسفة عن الاصابة المؤلمة للمغربي عبد الحق نوري مع أياكس (فيديو) | بووز

بي ان سبورت : اكتشاف حقائق مثيرة ومؤسفة عن الاصابة المؤلمة للمغربي عبد الحق نوري مع أياكس (فيديو)

هام للعزاب المغاربة والرافضين للزواج..الموت ينتظركم | مجتمع

هام للعزاب المغاربة والرافضين للزواج..الموت ينتظركم

فيديو : لقطة طريفة للحكم يمنع هجمة الكوكب المراكشي لكن بعدها يسجل الفريق هدف الفوز | بووز

فيديو : لقطة طريفة للحكم يمنع هجمة الكوكب المراكشي لكن بعدها يسجل الفريق هدف الفوز

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

حصــــري.. ''أحمد الزفزافي'' والــد ''ناصر الزفزافي'' متورط في أحداث الحسيمة ومحاولة المس بالاقتصاد الوطني ...(تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 17:53 حصــــري.. أحمد الزفزافي والــد ناصر الزفزافي متورط في أحداث الحسيمة ومحاولة المس بالاقتصاد الوطني ...(تفاصيل صادمة) | بوليتيك
حصــــري.. ''أحمد الزفزافي'' والــد ''ناصر الزفزافي'' متورط في أحداث الحسيمة ومحاولة المس بالاقتصاد الوطني ...(تفاصيل صادمة)
كشفت مصادر مقربة من ملف المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة ، أن '' ناصر الزفزافي'' كان يحرض و يحاول ضرب اقتصاد المغرب بشتى الطرق ، سواء من خلال مواصلة التجمهر والمظاهرا ت والمسيرات غير المصرح بها والتي

''شـــوف تيفي''

كشفت مصادر مقربة من ملف المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة ، أن '' ناصر الزفزافي'' كان يحرض و يحاول ضرب اقتصاد المغرب بشتى الطرق ، سواء من خلال مواصلة التجمهر والمظاهرا ت والمسيرات غير المصرح بها والتي كانت تؤدي إلى إقفال المحلات التجارية وتعثر حركة التجارة بين الفينة والأخرى.

وأضــافت ذات المصادر لـ'' شوف تيفي'' أن ''أحمد الزفزافي'' والد ''ناصر الزفزافي'' هو الآخر متورط في ملف أحداث الحسيمة لاسيما وأن التحريات توصلت إلى مضمون مكالمة هاتفية تم التقاطها طبقا للقانون والتي دارت بين ''أحمد الزفزافي'' والمسماة ''سناء '' زوجة أخيه، حيث أخبرته من خلال مكالمة هذه الأخيرة أن هناك مطلبا تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' يحرض على مقاطعة كافة البنوك المغربية وسحب كل الأرصدة منها ، وهو الشيء الذي يمس باقتصاد الدولة ولاسيما بمدينة الحسيمة الشيء الذي سبق وأشار إليه نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة علنية ولم يكشف حقيقة الأمر نظرا لعدم جاهزية الملف.

هـــذا و يتابع المعتقلون بتهم المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة ‏الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من ‏منطقة وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة عن ‏طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من ‏شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.‏

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أحمد الزفزافي أحداث الحسيمة المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية''

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس | بوليتيك

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس

الأمير مولاي رشيد رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للغولف | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للغولف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من أزمور بعد سيدة أزرو اللي قاتليهم حاملة ب9 سنين..جارة السيدة اللي عندها الكرش كبيرة تروي التفاصيل..قاليها الطبيب كاينة الضبابة مكايبان ليا والو | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

من أزمور بعد سيدة أزرو اللي قاتليهم حاملة ب9 سنين..جارة السيدة اللي عندها الكرش كبيرة تروي التفاصيل..قاليها الطبيب كاينة الضبابة مكايبان ليا والو

بالفيديو..الناشط اليهودي المغربي أسيدون يرد بقوة على حزب الأصالة و المعاصرة بعد مقترح تجريد اليهود المغاربة المقيمين في القدس من الجنسية المغربية..هاذ المقترح خاطئ تماما | خارج البلاطو

بالفيديو..الناشط اليهودي المغربي أسيدون يرد بقوة على حزب الأصالة و المعاصرة بعد مقترح تجريد اليهود المغاربة المقيمين في القدس من الجنسية المغربية..''هاذ المقترح خاطئ تماما''

بالفيديو.. الراقي يقاضي الرجاء لدى الفيفا | شوف الصحافة

بالفيديو.. الراقي يقاضي الرجاء لدى الفيفا

بالفيديو..ها علاش خاصكم تشربو الماء المعدني | واش فراسك

بالفيديو..ها علاش خاصكم تشربو الماء المعدني

﻿

آخر المستجدات

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك
منذ 7 دقائق

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر | بووز

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون

﻿ ﻿
أمس 16:00 GMT

عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.