 الكوكب المراكشي يستقبل الوداد بغياب أهم لاعبيه ﻿
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الكوكب المراكشي يستقبل الوداد بغياب أهم لاعبيه

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 17:12 الكوكب المراكشي يستقبل الوداد بغياب أهم لاعبيه | سبور
الكوكب المراكشي يستقبل الوداد بغياب أهم لاعبيه
يستقبل فريق الكوكب المراكشي اليوم الإثنين في الساعة السابعة مساء فريق الوداد الرياضي برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب بالملعب الكبير لمدينة مراكش .

شوف سبور

يستقبل فريق الكوكب المراكشي اليوم الإثنين في الساعة السابعة مساء فريق الوداد الرياضي برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب بالملعب الكبير لمدينة مراكش .

ويدخل ممثل عاصمة النخيل مباراته مساء اليوم الاثنين ، أمام ضيفه الوداد الرياضي، بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين ، بحيث يغيب عن صفوفه ، "المهدي زايا" و "جمال امغري" و "فهد الضيفي" و "موديبو سيديبي" ، بسبب الإصابة ، فيما يتواجد زكرياء ناسيك رفقة المنتخب الوطني الأولمبي.
في المقابل يستعيد الفريق المراكشي خدمات العميد "جمال برارو" ، بعد عودته من الإيقاف ، فيما استجاب الطاقم التقني للمنتخب الأولمبي ، لرغبة المدرب يوسف مريانة في الاستفادة من خدمات المدافع "سعد أكوزول" ، بعد أن غادر الأخير تجمع المنتخب وعاد إلى الكوكب .

ويسعى الفريق المراكشي إلى تحقيق ثلاث نقاط تمكنه من الاقتراب أكثر من قمة سبورة الترتيب ، إذ يحتل المركز 11 برصيد 17 نقطة .

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المغرب شوف سبور الكوكب المراكشي الوداد الرياضي غيابات

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