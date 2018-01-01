الكوكب المراكشي يستقبل الوداد بغياب أهم لاعبيه ﻿

يستقبل فريق الكوكب المراكشي اليوم الإثنين في الساعة السابعة مساء فريق الوداد الرياضي برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب بالملعب الكبير لمدينة مراكش .

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يستقبل فريق الكوكب المراكشي اليوم الإثنين في الساعة السابعة مساء فريق الوداد الرياضي برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب بالملعب الكبير لمدينة مراكش .

ويدخل ممثل عاصمة النخيل مباراته مساء اليوم الاثنين ، أمام ضيفه الوداد الرياضي، بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين ، بحيث يغيب عن صفوفه ، "المهدي زايا" و "جمال امغري" و "فهد الضيفي" و "موديبو سيديبي" ، بسبب الإصابة ، فيما يتواجد زكرياء ناسيك رفقة المنتخب الوطني الأولمبي.

في المقابل يستعيد الفريق المراكشي خدمات العميد "جمال برارو" ، بعد عودته من الإيقاف ، فيما استجاب الطاقم التقني للمنتخب الأولمبي ، لرغبة المدرب يوسف مريانة في الاستفادة من خدمات المدافع "سعد أكوزول" ، بعد أن غادر الأخير تجمع المنتخب وعاد إلى الكوكب .

ويسعى الفريق المراكشي إلى تحقيق ثلاث نقاط تمكنه من الاقتراب أكثر من قمة سبورة الترتيب ، إذ يحتل المركز 11 برصيد 17 نقطة .