شــــاعلة في قلب منظمة الشبيبة الاستقلالية .. وقيادات الشبيبة تصف الكاتب الوطني بالاستغلالي وصاحب الرؤية القاصرة وخدمة أجندته الخاصة.. ﻿

علـــــمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــــا أن منظمة الشبيبة الاستقلالية تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، حيث عبر العديد من أعضاء المجلس الوطني لشبيبة الميزان عن استيائهم من ''عمر العباسي'' الكاتب الوطني

"شـــوف تيفي"

علـــــمت "شوف تيفي" من مصادرهــــا أن منظمة الشبيبة الاستقلالية تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، حيث عبر العديد من أعضاء المجلس الوطني لشبيبة الميزان عن استيائهم من "عمر العباسي" الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة لا سيما بعد تمكنه من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب خلال المؤتمر الوطني الأخير .

وفي هذا الصدد هناك مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومراسلات للمكتب التنفيذي للمنظمة بعقد دورة المجلس الوطني واللجنة المركزية للشبيبة، على اعتبار أن الكاتب الوطني منذ أمد بعيد لم يعقد دورة لمؤسستين مركزيتين داخل المنظمة ، والتي من المفروض أن تعقد بعد كل ستة أشهر حسب قانون المنظمة ، وقد تفاعل العديد من الاستقلاليين والاستقلاليات مع مطالب الذراع الشبابي لحزب "علال الفاسي".

وفي ذات السياق كتب "مصطفى التاج" عضو المكتب التنفيذي للمنظمة والكاتب الوطني للشبيبة المدرسية في تدوينة مطولة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أن حال المنظمة لا يعجب أحدا، وأنني شخصيا نبهت لهذا الركود منذ أزيد من سنتين في اجتماعات متتالية للمكتب التنفيذي، وكانت مواقفي واضحة ونقدي مباشر ولاذع، محملا فيه المسؤولية لشخصي ولإخوتي في القيادة، وبشكل كبير وجوهري للأخ الكاتب العام الذي لطالما استغل موقعه التنظيمي لخدمة أجندته الخاصة وطموحه الشخصي وفقط".

وأضـــاف قائـلا: " أقول والله شاهد على هذا، أننا مللنا من اجتماعات صورية، ومن التعامل الفج للكاتب العام، ورؤيته القاصرة لأدوار المنظمة وواجبها التاريخي والوطني تجاه قضايا المجتمع والدولة...ولعل هذا ما يعكسه سخط أطر هذه المنظمة الحاليين والسابقين على المستوى الذي وصلت إليه في هذا العهد البائد"، وأردف "بصفتي كاتبا وطنيا لجمعية الشبيبة المدرسية ونظرا للمسار المتألق الذي قطعته الجمعية والذي لا ينكره إلا جاحد بمساهمة جماعية لأطرها قيادة وقواعد، فبقدر ما أسعد للآثار الإيجابية التي تخلفها أنشطة الجمعية في قلوب الناس، بقدر ما يحرجني ويحز في نفسي أن أسمع من كثير من الإخوة في مختلف المسؤوليات بالحزب تأسفا على حال الشبيبة الاستقلالية، وكيف أن الشبيبة المدرسية تشتغل أحسن من الشبيبة الاستقلالية، تؤثر وتؤطر أكثر منها..وهذا يسبب لي شخصيا الألم على حال المنظمة التي نريدها دائما أن تكون أكبر مما هي عليه...نفس الملاحظات تؤلمنا عندما تتم المقارنة بين جمود شبيبتنا الحزبية ودينامية شبيبات حزبية أخرى".

هذا وتشهد صحفات التواصل الاجتماعي ملاسنات حادة بين أبناء منظمة الشبيبة الاستقلالية ، ومن المنتظر أن يتفاعل الكاتب الوطني للشبيبة مع مطالب أبناء المنظمة ويدعو لدورة اللجنة المركزية أو المجلس الوطني لمناقشة ما يعيشه البيت الداخلي للمنظمة لاسيما وأن هذا الأخير لم يعد قادرا على جمع شمل أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة لاسيما بعد الانشقاقات الأخيرة التي عرفتها قبل المؤتمر الوطني للمنظمة حيث تقسمت بين مؤيد للأمين العام السابق "حميد شباط" والأمين العام الحالي "نزار بركة" وبين مطالب باستقلالية المنظمة عن الصراع الحزبي .