 شــــاعلة في قلب منظمة الشبيبة الاستقلالية .. وقيادات الشبيبة تصف الكاتب الوطني بالاستغلالي وصاحب الرؤية القاصرة وخدمة أجندته الخاصة.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر | بووز

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..زوجة عنفات راجلها وكانت غادي ذبحو في أزمور

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس | بوليتيك

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس

بي ان سبورت : اكتشاف حقائق مثيرة ومؤسفة عن الاصابة المؤلمة للمغربي عبد الحق نوري مع أياكس (فيديو) | بووز

بي ان سبورت : اكتشاف حقائق مثيرة ومؤسفة عن الاصابة المؤلمة للمغربي عبد الحق نوري مع أياكس (فيديو)

هام للعزاب المغاربة والرافضين للزواج..الموت ينتظركم | مجتمع

هام للعزاب المغاربة والرافضين للزواج..الموت ينتظركم

فيديو : لقطة طريفة للحكم يمنع هجمة الكوكب المراكشي لكن بعدها يسجل الفريق هدف الفوز | بووز

فيديو : لقطة طريفة للحكم يمنع هجمة الكوكب المراكشي لكن بعدها يسجل الفريق هدف الفوز

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

شــــاعلة في قلب منظمة الشبيبة الاستقلالية .. وقيادات الشبيبة تصف الكاتب الوطني بالاستغلالي وصاحب الرؤية القاصرة وخدمة أجندته الخاصة..

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 16:45 شــــاعلة في قلب منظمة الشبيبة الاستقلالية .. وقيادات الشبيبة تصف الكاتب الوطني بالاستغلالي وصاحب الرؤية القاصرة وخدمة أجندته الخاصة.. | بوليتيك
شــــاعلة في قلب منظمة الشبيبة الاستقلالية .. وقيادات الشبيبة تصف الكاتب الوطني بالاستغلالي وصاحب الرؤية القاصرة وخدمة أجندته الخاصة..
علـــــمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــــا أن منظمة الشبيبة الاستقلالية تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، حيث عبر العديد من أعضاء المجلس الوطني لشبيبة الميزان عن استيائهم من ''عمر العباسي'' الكاتب الوطني

"شـــوف تيفي"

 علـــــمت "شوف تيفي" من مصادرهــــا أن منظمة الشبيبة الاستقلالية تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، حيث عبر العديد من أعضاء المجلس الوطني لشبيبة الميزان عن استيائهم من "عمر العباسي" الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة لا سيما بعد تمكنه من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب خلال المؤتمر الوطني الأخير .

 وفي هذا الصدد هناك مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومراسلات للمكتب التنفيذي للمنظمة بعقد دورة المجلس الوطني واللجنة المركزية للشبيبة، على اعتبار أن الكاتب الوطني منذ أمد بعيد لم يعقد دورة لمؤسستين مركزيتين داخل المنظمة ، والتي من المفروض أن تعقد بعد كل ستة أشهر حسب قانون المنظمة ، وقد تفاعل العديد من الاستقلاليين والاستقلاليات مع مطالب الذراع الشبابي لحزب "علال الفاسي".

 وفي ذات السياق كتب "مصطفى التاج" عضو المكتب التنفيذي للمنظمة والكاتب الوطني للشبيبة المدرسية في تدوينة مطولة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أن حال المنظمة لا يعجب أحدا، وأنني شخصيا نبهت لهذا الركود منذ أزيد من سنتين في اجتماعات متتالية للمكتب التنفيذي، وكانت مواقفي واضحة ونقدي مباشر ولاذع، محملا فيه المسؤولية لشخصي ولإخوتي في القيادة، وبشكل كبير وجوهري للأخ الكاتب العام الذي لطالما استغل موقعه التنظيمي لخدمة أجندته الخاصة وطموحه الشخصي وفقط".

 وأضـــاف قائـلا: " أقول والله شاهد على هذا، أننا مللنا من اجتماعات صورية، ومن التعامل الفج للكاتب العام، ورؤيته القاصرة لأدوار المنظمة وواجبها التاريخي والوطني تجاه قضايا المجتمع والدولة...ولعل هذا ما يعكسه سخط أطر هذه المنظمة الحاليين والسابقين على المستوى الذي وصلت إليه في هذا العهد البائد"، وأردف "بصفتي كاتبا وطنيا لجمعية الشبيبة المدرسية ونظرا للمسار المتألق الذي قطعته الجمعية والذي لا ينكره إلا جاحد بمساهمة جماعية لأطرها قيادة وقواعد، فبقدر ما أسعد للآثار الإيجابية التي تخلفها أنشطة الجمعية في قلوب الناس، بقدر ما يحرجني ويحز في نفسي أن أسمع من كثير من الإخوة في مختلف المسؤوليات بالحزب تأسفا على حال الشبيبة الاستقلالية، وكيف أن الشبيبة المدرسية تشتغل أحسن من الشبيبة الاستقلالية، تؤثر وتؤطر أكثر منها..وهذا يسبب لي شخصيا الألم على حال المنظمة التي نريدها دائما أن تكون أكبر مما هي عليه...نفس الملاحظات تؤلمنا عندما تتم المقارنة بين جمود شبيبتنا الحزبية ودينامية شبيبات حزبية أخرى".

 هذا وتشهد صحفات التواصل الاجتماعي ملاسنات حادة بين أبناء منظمة الشبيبة الاستقلالية ، ومن المنتظر أن يتفاعل الكاتب الوطني للشبيبة مع مطالب أبناء المنظمة ويدعو لدورة اللجنة المركزية أو المجلس الوطني لمناقشة ما يعيشه البيت الداخلي للمنظمة لاسيما وأن هذا الأخير لم يعد قادرا على جمع شمل أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة لاسيما بعد الانشقاقات الأخيرة التي عرفتها قبل المؤتمر الوطني للمنظمة حيث تقسمت بين مؤيد للأمين العام السابق "حميد شباط" والأمين العام الحالي "نزار بركة" وبين مطالب باستقلالية المنظمة عن الصراع الحزبي .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الشبيبة الاستقلالية المنظمة الشبيبة الحزب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية''

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس | بوليتيك

نجمة فرنسية شهيرة تلتقط صورة مع الملك محمد السادس

الأمير مولاي رشيد رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للغولف | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للغولف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هكذا أنقذ طاقم طبي على متن مروحية سيدة حامل من الموت بجبال أزيلال | حصاد اليوم
منذ 43 ثانية

بالفيديو..هكذا أنقذ طاقم طبي على متن مروحية سيدة حامل من الموت بجبال أزيلال

من أزمور بعد سيدة أزرو اللي قاتليهم حاملة ب9 سنين..جارة السيدة اللي عندها الكرش كبيرة تروي التفاصيل..قاليها الطبيب كاينة الضبابة مكايبان ليا والو | خارج البلاطو

من أزمور بعد سيدة أزرو اللي قاتليهم حاملة ب9 سنين..جارة السيدة اللي عندها الكرش كبيرة تروي التفاصيل..قاليها الطبيب كاينة الضبابة مكايبان ليا والو

بالفيديو..الناشط اليهودي المغربي أسيدون يرد بقوة على حزب الأصالة و المعاصرة بعد مقترح تجريد اليهود المغاربة المقيمين في القدس من الجنسية المغربية..هاذ المقترح خاطئ تماما | خارج البلاطو

بالفيديو..الناشط اليهودي المغربي أسيدون يرد بقوة على حزب الأصالة و المعاصرة بعد مقترح تجريد اليهود المغاربة المقيمين في القدس من الجنسية المغربية..''هاذ المقترح خاطئ تماما''

بالفيديو.. الراقي يقاضي الرجاء لدى الفيفا | شوف الصحافة

بالفيديو.. الراقي يقاضي الرجاء لدى الفيفا

﻿

آخر المستجدات

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك
منذ 8 دقائق

مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر | بووز

مؤثر وبالفيديو..شاب قرر قضاء ليلة كاملة تحت القبر

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شاب عندو طيماكس نتاحل صفة بوليسي وعندو مينوط في كازا..وها كيفاش تشد

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية | بوليتيك

قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون

﻿ ﻿
أمس 16:00 GMT

عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.