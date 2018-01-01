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سابقة في تاريخ الرجاء..بعد التأجيل..حسبان يعقد الجمع العام داخل نادي رياضي وهافين

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 16:45 سابقة في تاريخ الرجاء..بعد التأجيل..حسبان يعقد الجمع العام داخل نادي رياضي وهافين | سبور
سابقة في تاريخ الرجاء..بعد التأجيل..حسبان يعقد الجمع العام داخل نادي رياضي وهافين
كشف سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الجمع العام المقبل سيجرى في إحدى القاعات الرياضية الواقعة بالضبط أمام مسجد آل سعود بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدارالبيضاء

" شوف سبور"

كشف سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الجمع العام المقبل سيجرى في إحدى القاعات الرياضية الواقعة بالضبط أمام مسجد آل سعود بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدارالبيضاء

وقرر مكتب الرجاء عقد جمعه العام بإحدى قاعات نادي رياضي يوم الجمعة 12 يناير 2018 ابتداء من الساعة السادسة و النصف مساء و ذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من إدارة النادي.

ووضعت إدارة نادي الرجاء الرياضي رهن إشارة المنخرطين و الرأي العام ملف التقرير المالي عبر موقعها الرسمي، كما شكر مكتب النادي جميع المنخرطين و الصحافيين على تفهمهم لظروف و حيثيات هذا التأجيل.

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