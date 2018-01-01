استثمارات فلاحية بحجم 6.719 مليون درهم في أقل من تسع سنوات بجهة الدار البيضاء ﻿

عرفت وتيرة الاستثمار في القطاع الفلاحي بجهة الدار البيضاء-سطات ''تطورا جد هام'' في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 15 دجنبر 2017، إذ بلغت قيمتها الإجمالية، حسب المديرية الجهوية للفلاحة، 6.719 مليون درهم.

"شــوف تيفي"

عرفت وتيرة الاستثمار في القطاع الفلاحي بجهة الدار البيضاء-سطات "تطورا جد هام" في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 15 دجنبر 2017، إذ بلغت قيمتها الإجمالية، حسب المديرية الجهوية للفلاحة، 6.719 مليون درهم.

وأفاد تقرير للمديرية أن الدعم المباشر للدولة الموجه للقطاع الفلاحي بجهة الدار البيضاء-سطات في إطار صندوق التنمية الفلاحية بهدف إنجاز مشاريع استثمارية، "ارتفع خلال نفس الفترة بشكل ملحوظ"، إذ بلغ 2.629 مليون درهم.

وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع يعود لاعتماد مجموعة من التدابير بالجهة، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر إحداث "أكشاك للقرب (11 كشك) وتبسيط الإجراءات من أجل الحصول على مساعدات مالية والتقليص من الوقت الضروري لمعالجة الملفات".

وأشار التقرير إلى أن المساعدات التي قدمتها الدولة تهم على الخصوص تجهيزات الاستغلال الفلاحي (17 في المائة) والتهيئة الخاصة بالسقي (54 في المائة) وتعزيز الإنتاج الحيواني (26 في المائة) والتشجير والحظائر ووحدات التقييم (3 في المائة).

كما ارتفع عدد المستفيدين خلال نفس الفترة بشكل هام، إذ بلغ وفق المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، 115.393 مستفيدا، أي ما يعادل 12.821 مستفيدا في السنة.