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عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 16:00 عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة وفاء بدات كتبكي وسط المحكمة | حوادث و حقوق
عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة
مباشرة بعدما عرض القاضي بمحكمة الإستئناف بالداراللبيضاء، يومه الإثنين، البندقية التي قتل بها البرلماني عبد اللطيف مرداس شهر مارس، على أنظار المتهم الرئيسي هشام مشتري، دخلت أرملة البرلماني في

شـــوف تيفي:

مباشرة بعدما عرض القاضي بمحكمة الإستئناف بالداراللبيضاء، يومه الإثنين، البندقية التي قتل بها البرلماني عبد اللطيف مرداس شهر مارس، على أنظار المتهم الرئيسي هشام مشتري، دخلت أرملة البرلماني في نوبة بكاء حادة.

و حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' ،لم تستطع ''وفاء'' حبس دموعها بعدما اعترف مشتري أن البندقية تعود له لكنه لم يرتكب بها الجريمة.

وتم إحضار ''البندقية'' في جلسة يومه الاثنين 8 يناير 2017 ، وتمت معاينتها من طرف الهيئة التي تبث في القضية ، وحسب موفدة ''شوف تيفي'' من قلب المحكمة أكدت أن ''هشام المشتري'' اعترف أمام الهيئة أن ''البندقية'' في ملكه والتي هي من نوع ''بينيل'' .

‫شوف تيفي

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