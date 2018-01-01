عـــــاجل : تأجيل النظر في ملف المتهمين بمقتل البرلماني ''مرداس'' ﻿

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، تأجيل النظر في ملف مقتل القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، إلى يوم 22 يناير المقبل.

''شــوف تيفي''

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، تأجيل النظر في ملف مقتل القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، إلى يوم 22 يناير المقبل.

وعرفت الجلسة، التي تحتضنها القاعة 7 اليوم إحضار البندقية المستعملة في تنفيذ جريمة قتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ''عبد اللطيف مرداس'' الذي لقي مصرعه رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا، وتمت معاينتها من طرف الهيئة التي تبث في القضية .

يذكر أن عبد اللطيف مرداس، كان قد قتل رميا بالرصاص أمام منزله بحي كالفيورنيا بالدار البيضاء، ويتابع في الملف أربعة متهمين تتقدمهم أرملة البرلماني الضحية وفاء، ثم المتهم الرئيسي هشام المشتري وابن شقيقته حمزة وامرأة أخرى تعرف بـ''الشوافة '' .





