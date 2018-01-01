 عـــــــــاجل:بعد طول انتظار إحضار البندقية اللي تقتل بها البرلماني ''مرداس'' إلى محكمة الاستئناف .. وردة فعل غير متوقعة للمتهم هشام مشتري'' ..شوفو أشنو قال (تفاصيل صادمة) ﻿
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عـــــــــاجل:بعد طول انتظار إحضار البندقية اللي تقتل بها البرلماني ''مرداس'' إلى محكمة الاستئناف .. وردة فعل غير متوقعة للمتهم هشام مشتري'' ..شوفو أشنو قال (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 15:25 عـــــــــاجل:بعد طول انتظار إحضار البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس إلى محكمة الاستئناف .. وردة فعل غير متوقعة للمتهم هشام مشتري ..شوفو أشنو قال (تفاصيل صادمة) | مجتمع
عـــــــــاجل:بعد طول انتظار إحضار البندقية اللي تقتل بها البرلماني ''مرداس'' إلى محكمة الاستئناف .. وردة فعل غير متوقعة للمتهم هشام مشتري'' ..شوفو أشنو قال (تفاصيل صادمة)
بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في السابق المطالبة بإحضار البندقية المستعملة في تنفيذ جريمة قتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ''عبد اللطيف مرداس'' الذي لقي

''شـــوف تيفي''

 

بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في السابق المطالبة بإحضار البندقية المستعملة في تنفيذ جريمة قتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ''عبد اللطيف مرداس'' الذي لقي مصرعه رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا،تم إحضار ''البندقية'' في جلسة يومه الاثنين 8 يناير 2017 ، وتمت معاينتها من طرف الهيئة التي تبث في القضية .

وحسب موفدة ''شوف تيفي'' من قلب المحكمة أكدت أن ''هشام المشتري'' اعترف أمام الهيئة أن ''البندقية'' في ملكه والتي هي من نوع ''بينيل'' ، إلا أنه سأل عن أخته أم ''حمزة'' المتورط في قتل مرداس ولما اكتشف أنها غائبة وجه الخطاب لأخته قائلا : ''قولوا ليها تالغذا نتلقاو أمام الله...''

هـــذا وكان المتهم الرئيسي بتنفيذ جريمة قتل برلماني الاتحاد الدستوري قد صرح أمام المحكمة، جوابا على سؤال لدفاع الطرف المدني في القضية، أن بندقيته الشخصية لا يستعملها أو يحملها أي شخص غيره.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة الاستئناف البيضاء مرداس

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أمس 16:00 GMT

عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة

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