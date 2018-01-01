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مُثـــير.. جريمة قتل وراء مقتل فنان كوميدي بطنجة+ تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 15:04 مُثـــير.. جريمة قتل وراء مقتل فنان كوميدي بطنجة+ تفاصيل جديدة | ثقافة و فنون
مُثـــير.. جريمة قتل وراء مقتل فنان كوميدي بطنجة+ تفاصيل جديدة
كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الإثنين، أن مصالح الدرك الملكي لا زالت تحقق في قضية مقتل الفنان الكوميدي ''محمد البختي'' الذي عثر على جثته الأسبوع الماضي بجماعة ''برييش'' بمنطقة حجر النحل نواحي طنجة.

شــــوف تيفي:

كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الإثنين، أن مصالح الدرك الملكي لا زالت تحقق في قضية مقتل الفنان الكوميدي "محمد البختي" الذي عثر على جثته الأسبوع الماضي بجماعة "برييش" بمنطقة حجر النحل نواحي طنجة.

و قد تعرض الشاب الذي كان يشق طريقه في مجال الكوميديا،إلى اعتداء خطير على مستوى الرأس عجل بوفاته قبل أن يعمد مرتكبوا الجريمة إلى وضعه داخل سيارته على أساس أنه توفي في حادثة سير خطيرة بذات المنطقة.

و معلوم أن الشاب الكوميدي كان قد اختفى عن الأنظار الأسبوع الماضي و قد وضعت أسرته شكاية في الموضوع

 

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب وفاة فنان كوميدي حادثة سير

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