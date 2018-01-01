 حكومة العثماني تكشف حقيقة تحويل 11 مليار من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة ﻿
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حكومة العثماني تكشف حقيقة تحويل 11 مليار من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 14:52 حكومة العثماني تكشف حقيقة تحويل 11 مليار من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة | بوليتيك
حكومة العثماني تكشف حقيقة تحويل 11 مليار من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة من خلال ''بيان حقيقة'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من يومه الإثتين أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف الوطنية حول تحويل 11 مليارا من

"شــوف تيفي"

 

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة من خلال "بيان حقيقة" توصلت "شوف تيفي" بنسخة من يومه الإثتين أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف الوطنية حول تحويل 11 مليارا من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة لا أساس له من الصحة، مضيفة " الحكومة تؤكد أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها".

وزاد "البيان" نفسه "وإذ نتأسف لكون بعض الأقلام، وهي قليلة بالمناسبة، تلجأ إلى الافتراءات والأكاذيب لملأ الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة، فإننا نعتبر أن هذا السلوك الدخيل عن هذه المهنة يعد استهزاءً بالصحافيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض" وأردف "وإيمانا منا بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، فإننا نؤكد أننا رهن إشارة الجسم الصحفي وعموم المواطنين في أي وقت لمدهم بالمعطيات والمعلومات الصحيحة حول عمل الحكومة ومنجزاتها."

و نشرت إحدى الجرائد خبراً بعنوان " تحويل 11 ملياراً من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة"، مفاده أن "جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، وأن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات التضامن بين الجهات"، وتناقلته عدة مواقع إلكترونية.

 

 

 

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