عــاجل.. نايضة فجلسة محاكمة المتهمين في جريمة قتل البرلماني مرداس..بنت الشوافة ضاربات وسط المحكمة وهاشنو وقع ﻿

شـــوف تيفي:
علمت شوف تيفي" من خلال موفدتها بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،أن خلافا كبيرا عاش على وقعه الحاضرون في جلسة محاكمة المتهمون في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس بطلته ابنة "الشوافة.
و قد دخلت ابنة الشوافة في صراع مع إحدى السيدات في الجلسة بعدما حجبت عنها رؤية والدتها لتدخل معها في ملاسنات وصلت إلى التلفظ بكلامٍ نابي وسط المحكمة و أمام صدمة القاضي الذي طالب من الأخيرة مغادرة الجلسة.
و تتواصل جلسة محاكمة المتهمون الأربعة في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في الجلسة رقم 7 بحضور عائلات المتورطين.