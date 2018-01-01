عــاجل.. نايضة فجلسة محاكمة المتهمين في جريمة قتل البرلماني مرداس..بنت الشوافة ضاربات وسط المحكمة وهاشنو وقع ﻿

علمت شوف تيفي'' من خلال موفدتها بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،أن خلافا كبيرا عاش على وقعه الحاضرون في جلسة محاكمة المتهمون في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس بطلته ابنة ''الشوافة.

شـــوف تيفي:

علمت شوف تيفي" من خلال موفدتها بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،أن خلافا كبيرا عاش على وقعه الحاضرون في جلسة محاكمة المتهمون في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس بطلته ابنة "الشوافة.

و قد دخلت ابنة الشوافة في صراع مع إحدى السيدات في الجلسة بعدما حجبت عنها رؤية والدتها لتدخل معها في ملاسنات وصلت إلى التلفظ بكلامٍ نابي وسط المحكمة و أمام صدمة القاضي الذي طالب من الأخيرة مغادرة الجلسة.

و تتواصل جلسة محاكمة المتهمون الأربعة في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في الجلسة رقم 7 بحضور عائلات المتورطين.