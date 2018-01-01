سفير المغرب في وغادوغو يؤكد للرئيس البوركينابي دعم الدول الصديقة في مواجهة الإرهاب ﻿

أكد سفير المغرب في وغادوغو، وقيدوم السلك الدبلوماسي المعتمد في بوركينا فاسو، السيد فرحات بوعزة، لرئيس هذا البلد غرب الإفريقي، روش مارك كريستيان كابوري، دعم الدول الصديقة والشريكة في مواجهة

"شوف تيفي"

أكد سفير المغرب في وغادوغو، وقيدوم السلك الدبلوماسي المعتمد في بوركينا فاسو، السيد فرحات بوعزة، لرئيس هذا البلد غرب الإفريقي، روش مارك كريستيان كابوري، دعم الدول الصديقة والشريكة في مواجهة الإرهاب.

وقال الدبلوماسي المغربي خلال حفل تقديم التهاني لرئيس الدولة بمناسبة السنة الجديدة، "نحن ندين بكل حزم" الهجمات الإرهابية التي ارتكبت خلال السنة المنصرمة في بووكينا فاسو، واعتبر أن سنة 2018 واعدة بالأمل، مبرزا في هذا الصدد المنجزات المحرزة خلال السنة المنصرمة في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا إحداث القوة المشتركة لمجموعة (جي 5) للساحل.

وتشكل مجموعة (جي 5 الساحل) إطارا قانونيا للتنسيق وتتبع التعاون الإقليمي في مجال سياسات التنمية والأمن. وتم إحداثها خلال قمة فبراير 2014 من طرف خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنجير وتشاد، وقال السيد فرحات متوجها بالحديث للرئيس البوركينابي إن "سنتكم الثانية على رأس الحكم لم تكن سهلة" حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .

هـــذا ونقلت وسائل إعلام عن السفير المغربي، تنويهه بمعدل النمو الذي سجلته بوركينا فاسو سنة 2017 بنسبة 4ر6 في المائة، معتبرا أن هذا المنجز لم يتأت بمحض الصدفة، وأوضح أن هذا الأمر ساهم فيه قطاع الطاقة ومجانية العلاجات لفائدة النساء والأطفال أقل من خمس سنوات، وغيرها، منوها بالجهود التي تبذلها الحكومة البوركينابية.