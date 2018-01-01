غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق ''نساء المتعة'' ﻿

قالت كوريا الجنوبية إنها ستعلن غدا الثلاثاء ما إذا كانت ستلتزم باتفاق بين الحكومة السابقة للبلاد واليابان كان يهدف إلى حل خلاف بشأن ''نساء المتعة'' اللائي أجبرن على العمل في بيوت دعارة في اليابان

''شـــوف تيفي''

قالت كوريا الجنوبية إنها ستعلن غدا الثلاثاء ما إذا كانت ستلتزم باتفاق بين الحكومة السابقة للبلاد واليابان كان يهدف إلى حل خلاف بشأن ''نساء المتعة'' اللائي أجبرن على العمل في بيوت دعارة في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.



وفي هــذا الصدد قال مسؤول من وزارة الخارجية لرويترز اليوم الاثنين إن وزيرة الخارجية كانج كيونج وا ستعقد مؤتمرا صحفيا لتعلن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لمتابعة عمل لجنة خلصت الأسبوع الماضي إلى أن الاتفاق لم يلب احتياجات الضحايا، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء



هـــذا وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الاتفاق الذي اعتذرت اليابان بموجبه للضحايا ودفعت مبلغ مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق لرعايتهن يشوبه عوار كبير . وقالت اليابان إن أي محاولة لتعديل الاتفاق قد تضر بالعلاقات بين البلدين.