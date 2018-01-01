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بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من السفر

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 12:38 بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من السفر | مجتمع
بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من السفر
انعقدت يوم السبت 6 يناير 2018 ، بمقر مركزية الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، جلسة حوار بين أعضاء المكتب النقابي و وفد من الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية.

شوف تيفي

 

انعقدت يوم السبت 6 يناير 2018 ، بمقر مركزية الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، جلسة حوار بين أعضاء المكتب النقابي و وفد من الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية.

وأفاد البلاغ الصادر بالمناسبة الذي توصلت "شـوف تيفي" بنسخة منه بأن اللقاء سجل الرغبة القوية والصادقة لتقنيي سلامة الملاحة الجوية بتوجيه من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعت إدارة المكتب نفسها فيه، عبر ما وصفه البلاغ بقرارها التعسفي الغير امقبول في حق الكاتب العام و مندوب الأطر التجاني مولاي عبد الجبار، و كذا بسبب سياسة الإدارة الإقصائية المتواصلة في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، و التي تتجسد في تجاهل التعليمات الملكية السامية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل تحت رقم 2/2108 و المؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، و التي كانت موضوع بلاغ التشريفات الملكية بتاريخ 15 شتنبر 1991، من قبيل التراجع عن دعم مشروع الإجازة المجمد لأسباب مجهولة منذ سنة 2007، والمصادقة على نظام مجحف للمنح و الأجور في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى باقي نقاط الملف المطلبي المودع لدى مصالح الإدارة العامة منذ سنة 2014.

وكشف البلاغ بأنه على الرغم مما قدمه أعضاء المكتب، طيلة جلسة الحوار، من مقترحات جدية و معقولة من أجل إنهاء الاحتقان، فقد اتضح، تردد و عجز إدارة المكتب عن تقديم عرض جدي و واضح يتجاوب مع المطالب العادلة و المشروعة، حيث اكتفت بالمطالبة بتعليق الإضراب في مقابل وعود فضفاضة، دون إعطاء أية ضمانات مكتوبة من طرفها بخصوص إلغاء قرار النقل التعسفي للكاتب العام، و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة لفئة تقنيي سلامة الملاحة الجوية، و هو العرض الذي كان من المستحيل قبوله.

 

وأبرز البلاغ بأن أعضاء المكتب النقابي أكدوا على أن الإنفراج و التعليق الفوري للإضراب رهين بإلغاء قرار "التنقيل التعسفي" للكاتب العام، و عودته غير المشروطة إلى منصبه السابق بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالنواصر كحق قانوني مشروع. كما شدد أعضاء المكتب النقابي على ضرورة الإلتزام بتنفيذ مطالب التقنيين العادلة و المشروعة.

ولهذا فقد تقرر دعوة جميع الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية إلى إنزال بالمحطة الجوية رقم 2 بمطار محمد الخامس، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية عارمة، و ذلك يوم الاثنين 8 يناير 2018، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا. وعقد جمع عام استثنائي، ابتداء من الساعة الخامسة مساءا ليوم الإثنين 08 يناير 2018 بمقر مركزية الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وذلك لتدارس الخطوات النضالية التصعيدية المقبلة. مع إجراء تعديل على صلاحيات فريق التدخل خلال الإضراب، و ذلك بحصر التدخلات كما يلي:

ـ تأمين الرحلات الملكية.

حالات الطوارئ التي تعلنها السلطات العليا للبلاد، و أي إعلان عن أي طارئ من أية جهة أخرى لا يعني فرق التدخل في شيء.

ـ يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءا من 7 يناير 2018 تاريخ إصدار البلاغ.

 

 

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