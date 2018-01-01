حسبان يغلق هواتفه الستة (6) ويختفي عن الأنظار ﻿

أغلق سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي، أرقام هواتفه الستة (6) قبل ساعات فقط على انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررا إجراؤه اليوم الإثنين.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أغلق سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي، أرقام هواتفه الستة (6) قبل ساعات فقط على انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررا إجراؤه اليوم الإثنين.

واختفى حسبان عن الأنظار، بعد محاولة مجموعة من الإداريين الاتصال به من أجل الإعداد للجمع العام، كذلك فعلت " شوف سبور" حاولت الاتصال به لمرات عديدة دون أن يجيب.

يذكر اأن حسبان قد نشر التقرير المالي عبر الموقع الرسمي للنادي يوم أمس الأحد، وخلف ردود أفعال واسعة بين المنخرطين والمتتبعين للشأن الرياضي بعد الكشف عن ديون بلغت أزيد من 25 مليار سنتيم.





