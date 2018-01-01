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هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب ''الجزائري'' اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد تأهل المغرب للمونديال

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 12:09 هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب الجزائري اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد تأهل المغرب للمونديال | مجتمع
هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب ''الجزائري'' اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد تأهل المغرب للمونديال
أدانت محكمة بروكسيل بالسجن في حق مغني الراب الجزائري '' بن لابيل '' لمدة سنتين يوم الجمعة الماضي، بتهمة التحريض على أعمال الشغب، عقب تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا على حساب نظيره الإيفواري

شوف تيفي :

 

أدانت محكمة بروكسيل بالسجن في حق مغني الراب الجزائري '' بن لابيل '' لمدة سنتين يوم الجمعة الماضي، بتهمة التحريض على أعمال الشغب، عقب تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا على حساب نظيره الإيفواري نونبر المنصرم.

وكانت شرطة بروكسيل قد اعتقلت مغني الراب البلجيكي « بن لابيل »، بتهمة التحريض على أعمال الشغب ببروكسيل عقب التدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك “غدا سنحرق كل شيء في Lemonnier”.

وأمام هذا الأمر، كشف بن لابيل أن رسالته لا تحمل أي تحريض، بل استدعى الجماهير للإحتفال وليس الشغب، إذا ما تأهل المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم المقبل.

 

 

 

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دولي شوف تيفي اعتقال مغني الراب بن لابيل

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