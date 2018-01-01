حسبان يتراجع عن قرار إعارة مهاجمه زهير الواصلي ﻿

تراجع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن قرار انتقال المهاجم زهير الواصلي إلى فريق المغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لمدة 6 أشهر.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تراجع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن قرار انتقال المهاجم زهير الواصلي إلى فريق المغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لمدة 6 أشهر.

وتزامن هذا القرار مع تسريب شريط فيديو مسجل عبر مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" يكشف عن صفقة إدارة النادي ورحيل الواصلي إلى فريق المغرب التطواني الذي يتديل الترتيب بعد إلحاج من المدرب والإطار الوطني يوسف فرتوت.

وأفادت مصادر رجاوية، أن اللاعب سيستأنف تداريبه رفقة المجموعة بعد نهاية العطلة التي حددها غاريدو بعد نهاية الشطر الأول من منافسات البطولة الإحترافية.