 حسبان يتراجع عن قرار إعارة مهاجمه زهير الواصلي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل.. المتهم بقتل مرداس هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز | مجتمع

عـــاجل.. المتهم بقتل ''مرداس'' هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق نساء المتعة | دولي

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق ''نساء المتعة''

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من السفر | مجتمع

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب الجزائري اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد تأهل المغرب للمونديال | مجتمع

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب ''الجزائري'' اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد

سكتة قلبية تودي بحياة سجين داخل سجن ابن حمد | مجتمع

سكتة قلبية تودي بحياة سجين داخل سجن ابن حمد

عــاجل:ساعات قبل محاكمته..هاشنو وقع لهشام مشتري قاتل مرداس داخل زنزانته بعكاشة | مجتمع

عــاجل:ساعات قبل محاكمته..هاشنو وقع لهشام مشتري ''قاتل '' مرداس داخل زنزانته بعكاشة

بطريــقة احترافية ..شفرو قهوى وسط مدينة طنجة و هربو | حوادث و حقوق

بطريــقة احترافية ..شفرو قهوى وسط مدينة طنجة و هربو

بالفيديو | أخطر وأغرب سجن فالعالم كاين فالمغرب.. مافيهش الأبواب‎ ! | مجتمع

بالفيديو | أخطر وأغرب سجن فالعالم كاين فالمغرب.. مافيهش الأبواب‎ !

الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية | دولي

الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

حسبان يتراجع عن قرار إعارة مهاجمه زهير الواصلي

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 11:49 حسبان يتراجع عن قرار إعارة مهاجمه زهير الواصلي | سبور
حسبان يتراجع عن قرار إعارة مهاجمه زهير الواصلي
تراجع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن قرار انتقال المهاجم زهير الواصلي إلى فريق المغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لمدة 6 أشهر.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

 

تراجع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن قرار انتقال المهاجم زهير الواصلي إلى فريق المغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لمدة 6 أشهر.

وتزامن هذا القرار مع تسريب شريط فيديو مسجل عبر مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" يكشف عن صفقة إدارة النادي ورحيل الواصلي إلى فريق المغرب التطواني الذي يتديل الترتيب بعد إلحاج من المدرب والإطار الوطني يوسف فرتوت.

وأفادت مصادر رجاوية، أن اللاعب سيستأنف تداريبه رفقة المجموعة بعد نهاية العطلة التي حددها غاريدو بعد نهاية الشطر الأول من منافسات البطولة الإحترافية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب زهير الواصلي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مفاجأة كأس العالم.. أغنية المونديال الرسمية بتوقيع مغربي | سبور

مفاجأة كأس العالم.. أغنية المونديال الرسمية بتوقيع مغربي

شاهد بالفيديو.. لحظة توقيع كوتينهو رفقة برشلونة | سبور

شاهد بالفيديو.. لحظة توقيع كوتينهو رفقة برشلونة

حسبان يغلق هواتفه الستة (6) ويختفي عن الأنظار | سبور

حسبان يغلق هواتفه الستة (6) ويختفي عن الأنظار

خـــاص: حسبان يؤجل الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي | سبور

خـــاص: حسبان يؤجل الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب التساقطات و السرعة..طاكسي صغير ضرب موطور فكازا بالليل وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بسبب التساقطات و السرعة..طاكسي صغير ضرب موطور فكازا بالليل وهاشنو وقع

مُثـــــير و بالفيديو..كان سكران هو وصاحبتو منين وقفوعليهم البوليس فكازا بالليل هرب و خلاها | خارج البلاطو

مُثـــــير و بالفيديو..كان سكران هو وصاحبتو منين وقفوعليهم البوليس فكازا بالليل هرب و خلاها

أحوال الطقس : 08 يناير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 08 يناير 2018

أول فيديو من داخل مطعم الفنان زهير البهاوي بتطوان | خارج البلاطو

أول فيديو من داخل مطعم الفنان زهير البهاوي بتطوان

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل.. المتهم بقتل مرداس هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز | مجتمع
منذ 6 دقائق

عـــاجل.. المتهم بقتل ''مرداس'' هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق نساء المتعة | دولي

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق ''نساء المتعة''

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من السفر | مجتمع

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب الجزائري اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد تأهل المغرب للمونديال | مجتمع

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب ''الجزائري'' اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.