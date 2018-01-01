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لأول مرة..الرجاوي السابق هلال الطاير مدربا لهذا الفريق

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 11:29 لأول مرة..الرجاوي السابق هلال الطاير مدربا لهذا الفريق | سبور
لأول مرة..الرجاوي السابق هلال الطاير مدربا لهذا الفريق
انتقل الإطار التقني السابق بفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، هلال الطاير، إلى نادي وداد التمارة الممارس في القسم الوطني الثاني، خلفا لمحمد بوطهير الذي غادر الفريق قبل أسابيع.

شوف سبور :

 

انتقل الإطار التقني السابق بفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، هلال الطاير، إلى نادي وداد التمارة الممارس في القسم الوطني الثاني، خلفا لمحمد بوطهير الذي غادر الفريق قبل أسابيع.

هذا وبعد تعيينه مدربا لوداد تمارة، سيشرف المدرب الجديد على أولى الحصص التدريبية مساء يومه الإثنين بفضاء هيلتون، استعدادا لمباريات الإياب التي ستستأنف يوم 21 من هذا الشهر .

تجدر الإشارة، إلى أنها المرة الأولى التي يُعين فيها هلال الطاير كمدرب، إذ أنه اشتغل في وقت سابق مساعدا لمحمد فاخر بالرجاء البيضاوي وأشرف على فئة الأمل ثم كمدير تقني في الموسم الماضي.

‫شوف تيفي

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الرجاء هلال الطاير شوف تيفي سبور وداد تمارة

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