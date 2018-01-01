عــاجل:ساعات قبل محاكمته..هاشنو وقع لهشام مشتري ''قاتل '' مرداس داخل زنزانته بعكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة هشام مشتري المتهم بقتل البرلماني،عبد اللطيف مرداس، أن الأخير أصيب يومه الإثنين بنوبة داء السكري.

شوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة هشام مشتري المتهم بقتل البرلماني،عبد اللطيف مرداس، أن الأخير أصيب يومه الإثنين بنوبة داء السكري.

و قالت مصادرنا إن مشتري لم يقوى صباح اليوم على النهوض بسبب آلام في رجله نتيجة معاناته مع مرض السكري.

و كان مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أصيب ،أصيب بنوبة داء السكري داخل زنزانته بسجن عكاشة ما استدعى نقله إلى مصحة المؤسسة السجنية .

و ينتظر أن يمثل بعد قليل مشتري رفقة المتهمين الثلاثة أمام القاضي بمحكمة الاستناف بالدارالبيضاء