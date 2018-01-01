الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية ﻿

في سابقة من نوعها أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، أن بلاده تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية خلال العام الجاري.

"شــوف تيفي":

في سابقة من نوعها أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، أن بلاده تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية خلال العام الجاري.

وفـــي هذا الصدد كتب حاكم دبي على حسابه على موقع "تويتر"، بعد اجتماعه بمجلس الوزراء في أبوظبي: "دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلما عربيا قديما بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في العام 2018، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار ويضم 4 مفاعلات نووية". حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

هـــذا وتقع محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس. ومن المقرر استكمال عمل مفاعلات المحطة الأربعة عام 2020

جدير بالذكر أن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي سبق و أعلن العام الماضي أن أول مفاعل نووي في محطة براكة الإماراتية، سيبدأ العمل "بشكل مؤكد" العام القادم..