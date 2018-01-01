قائد الريال سيرجيو راموس يوجه تحذيرات قوية لرئيسه بسبب كوتينيو ﻿

حذر سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز رئيس نادي الميرنغي، بسبب إبرام برشلونة صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

" شوف سبور"

حذر سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز رئيس نادي الميرنغي، بسبب إبرام برشلونة صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

وذكرت تقارير صحفية، أن راموس ، طالب فلورنتينو بيريز بالرد على تعاقد برشلونة مع كوتينيو، بإبرام الكثير من الصفقات في شهر يناير الجاري.

وحسب ذات المصادر، فإن سيرجيو راموس أبلغ فلورنتينو بيريز، بإحتياج العملاق المدريدي إلى بعض التدعيمات القوية، ولا يمكنه الجلوس مكتوفي الأيدي وهو يري أن منافسه يتعاقد مع لاعبين من الصف الأول في أوروبا.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن اللاعب الدولي الإسباني يرى أن اللاعب إينيغو مارتينيز مدافع نادي ريال سوسيداد الإسباني هو اللاعب المطلوب لتدعيم قلب دفاع النادي الملكي في الفترة القادمة.