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بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 10:05 عـــــاجل: محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما | مجتمع
عـــــاجل: محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما
تنطلق بعد قليل من يومه الإثنين 8يناير الجاري محاكمة أرملة مرداس و المتورطين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.

شـوف تيفي:

تنطلق بعد قليل من يومه الإثنين 8يناير الجاري محاكمة أرملة مرداس و المتورطين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.

و كانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قررت الأسبوع ما قبل الماضي، تأجيل النظر في قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس إلى غاية يومه الإثنين

و يعود سبب تأجيل النظر في القضية إلى غاية البث في الشهود وإعداد الدفاع، بعدما أشارت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أن الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في القضية كانوا في حالة سكر وبالتالي لا يعتد بشهادتهم.

و سيمثل بعد قليل المتهمون الأربعة، في جلسة علنية بالقاعة رقم 7.

 

 

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شوف تيفي المغرب المغرب مرداس محاكمة

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