هذا هو موعد تقديم كوتينيو لوسائل الإعلام ﻿

سيقدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاعبه الجديد، البرازيلي فيليب كوتينيو، لوسائل الإعلام ابتداء من الساعة 11.30 بتوقيت غرينيتش صباح يومه الإثنين، وسيقوم بتوقيع العقد قبل عقد المؤتمر الصحافي .

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سيقدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاعبه الجديد، البرازيلي فيليب كوتينيو، لوسائل الإعلام ابتداء من الساعة 11.30 بتوقيت غرينيتش صباح يومه الإثنين، وسيقوم بتوقيع العقد قبل عقد المؤتمر الصحافي .

وتعاقد النادي الكتلاتي مع كوتينيو يوم السبت المنصرم في صفقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 160 مليون يورو، قادما إليه من نادي ليفربول الإنجليزي.

من جهته أعرب كوتينيو الذي سيوقع عقدا مع برشلونة يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023، عن ترقبه للعب إلى جانب ميسي وأندريس انييستا وجيرار بيكيه، إضافة إلى لويس سواريز الذي سبق له أن لعب إلى جانبه في صفوف ليفربول، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

هذا وجاء ضم كوتينيو لتعويض رحيل البرازيلي نيمار داسيلفا الذي رحل عن البلوغرانا إلى باريس سان جيرمان خلال الإنتقالات الصيفية المنصرمة في صفقة هي الأغلى من نوعها في تاريخ كرة القدم.