نجم الكرة الجزائرية قريب من التوقيع لنادي الوداد البيضاوي ﻿

بات موسى بن مختار مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم، قريب من التعاقد مع فريق الوداد البيضاوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، استعدادا للشطر الثاني من الدوري الاحترافي و عصبة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

بات موسى بن مختار مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم، قريب من التعاقد مع فريق الوداد البيضاوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، استعدادا للشطر الثاني من الدوري الاحترافي و عصبة الأبطال الافريقية .

وذكرت صحيفة " الشعب"، اليوم الإثنين، أن ادارة الوداد برئاسة سعيد الناصيري عبرت عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب في أقرب وقت ممكن للالتحاق بالمجموعة استعدادا للمنافسات المقبلة.

وسبق للاعب أن حمل ألوان قميص المنتخب الجزائري الأول والمحلي كما أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اختاره ضمن التشكيلة المثالية لجولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.