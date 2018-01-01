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انفجار يهز سجن رأس الماء بفاس وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 09:37 انفجار يهز سجن رأس الماء بفاس وهذه هي التفاصيل | مجتمع
انفجار يهز سجن رأس الماء بفاس وهذه هي التفاصيل
شهد السجن المحلي رأس الماء بفاس انفجارا , ما أدى إلى انهيار جزئي لسور دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف النزلاء أو الموظفين.

شــــوف تيفي:

 

شهد السجن المحلي رأس الماء بفاس انفجارا , ما أدى إلى انهيار جزئي لسور دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف النزلاء أو الموظفين.

و حسب ما كشفته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الاثنين فإن المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج أكدت في بلاغ أصدرته يوم أمس الأحد أن الانفجار حصل في آلة تسخين الماء بإحدى الأجنحة بالسجن, حوالي الساعة السابعة صباحا

وأضاف البلاغ، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستقوم بفتح تحقيق إداري في الموضوع لمعرفة الأسباب التي تقف وراء هذا الانفجار.

 

 

 

 

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شوف تيفي المغرب سجن رأس الماء فاس انفجار

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