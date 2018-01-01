رسميا.. ثلاثة أندية عملاقة تتنافس على المغربي حكيمي ﻿

تتنافس ثلاثة أندية إسبانية للفوز على خدمات أشرف حكيمي مدافع المنتخب المغربي والممارس رفقة فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

'' شوف سبور''

تتنافس ثلاثة أندية إسبانية للفوز على خدمات أشرف حكيمي مدافع المنتخب المغربي والممارس رفقة فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكشف موقع ''فيتشاخيس''، المتخصص في الانتقالات العالمية في نسخته الاسبانية، أن فرق ريال بيتيس، وخيطافي، وديبورايفو آلافيس، ترغب في ضم مدافع المنتخب الوطني على سبيل الإعارة خلال ما تبقى من مباريات الموسم الجاري.



هذا وأفاد ذات الموقع أن يكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيسمح برحيل اللاعب حكيمي خلال فترة الإنتقالات الجارية رغم كون المدافع كاربخال يعتبر الظهير الأيمن رقم 1 بالفريق الملكي.