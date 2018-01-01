سيلفي ''امحند العنصر'' و ''الرونج'' وسط الثلوج يُـثير سخرية النشطاء المغاربة ﻿

تداول عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، التقطت له أثناء التقاطه لـ ''سيلفي'' مع سيارته الفخمة المغطاة

''شوف تيفي''

تداول عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، التقطت له أثناء التقاطه لـ ''سيلفي'' مع سيارته الفخمة المغطاة بالثلوج نواحي إقليم بولمان.

وأثارت الصورة سخرية وسخط المئات من المعلقين على موقع ''فايسبوك''، معتبرين أن الوزير السابق الذي أصبح يشغل منصب رئيس جهة غاب عن الظهور بمنطقته مدة طويلة و ظهوره كان بمعية سيارته التي أراد أن يأخذ لها تذكاراً وهي محاصرة بالثلوج.

هذا وطالب نشطاء من ''امحند العنصر'' التوجه لجبال الأطلس القريبة منه ليقف على حقيقة معاناة سكان الجبال المحاصرين بالثلوج دون تدفئة أو حطب، على اعتبار أن سيارته الفخمة حتى وإن حاصرتها الثلوج فإنها تتوفر على جميع شروط التدفئة والراحة.