هام للمغاربة.. أمطار وعواصف بهذه المناطق يومه الإثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين،أن يظل الطقس غائما مع أمطار وزخات محليا قوية ذات طابع عاصفي بالغرب والشاوية والريف الغربي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والبوغاز

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين،أن يظل الطقس غائما مع أمطار وزخات محليا قوية ذات طابع عاصفي بالغرب والشاوية والريف الغربي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والبوغاز والواجهة المتوسطية مع برد في بعض المناطق.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع أمطار ضعيفة على العموم بمرتفعات الأطلس والسهول المجاورة ودكالة وعبدة وشياضمة وسوس وشرق وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيبقى الطقس باردا مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية.

وستهب الرياح أحيانا قوية غربية إلى شمالية غربية بالجنوب مع رياح محليا قوية في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 05 و 00 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية بالشمال ومابين 01 و 07 درجات شمال المنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة ومابين 07 و 12 درجة بالسواحل الشمالية وبالسهول المحيطية وشرق الأقاليم الجنوبية ومابين 12 و 16 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين ناقص 02 و 03 درجات بالمرتفعات ومابين 04 و 09 درجات بالشرق والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس ومابين 08 و 13 درجة بالسهول غرب الأطلس ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية و السفوح الجنوبية الشرقية ومابين 11 و 17 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون مابين 18 و 24 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا الى جد قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية ، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل ب/ص ت