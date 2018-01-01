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ملابس عسكرية وأعلام إسرائيلية في محلات تجارية بالسعودية

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 05:54 ملابس عسكرية وأعلام إسرائيلية في محلات تجارية بالسعودية | دولي
ملابس عسكرية وأعلام إسرائيلية في محلات تجارية بالسعودية
شاهد أحد المواطنين السعوديين ملابس البذلة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي معروضة للبيع في أحد المحال الشهيرة بالسعودية.

شوف تيفي:

 

شاهد أحد المواطنين السعوديين ملابس البذلة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي معروضة للبيع في أحد المحال الشهيرة بالسعودية.

ونشر موقع أخبار 24 السعودي، أن مواطنا سعوديا تقدم بشكوى إلى وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مطالباً بالتحقيق في الواقعة حيث تفاجأ و هو يتجول بأحد الأسواق التجارية الكبرى بمحافظة جازان، بملابس عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي معروضة للبيع .

كما ذكر نفس الموقع أن حسابا على موقع تويتر يحمل اسم ''حدث عاجل'' ويتابعه أكثر من مليوني شخص، كتب تغريدة قال فيها إن وزارة التجارة قبضت على أصحاب محلات يقومون ببيع ملابس تحمل علم إسرائيل في الرياض، وتتوعدهم بعقوبات رادعة.

وفتحت هذه الواقعة أسئلة كثيرة في الشارع السعودي حول كيفية وصول تلك البضاعة للمملكة وما الهدف من بيعها داخل السعودية؟ .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بذلات عسكرية المحلات التجارية السعودية

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