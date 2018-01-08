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بالفيديو والصور .. بداية فصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 04:26 بالفيديو والصور .. بداية فصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية | دولي
بالفيديو والصور .. بداية فصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية
انطلقت صباح اليوم الأحد عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني ''فرح وحنين'' بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، وذلك بناء على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

شوف تيفي:

انطلقت صباح اليوم الأحد عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني ''فرح وحنين'' بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، وذلك بناء على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة، الذي يجري العملية، حسب ما نشره موقع قناة ''روسيا اليوم''إن نسبة نجاح العملية تصل إلى 70%، وإنه يتوقع أن تستغرق العملية مدة تصل إلى 15 ساعة''.

يذكرأن الفريق الطبي والجراحي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي درس خلاله حالة التوأم السيامي، وقد اتضح أن التوأم ''حنين'' مكتملة ولديها مقومات الحياة، ولها طرف سفلي واحد، أما ''فرح'' فهي غير مكتملة وتعد توأما طفيليا، وليس لديها قلب، ولا رئة كما أن المخ غير مكتمل، وتعتمد اعتمادا كليا في الدورة الدموية على أختها ''حنين''.

 

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شوف تيفي التوام الفلسطيني عملية جراحية السعودية

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