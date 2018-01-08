بالصورة.. المغرب يشارك بمعرض للإلكترونيات بأمريكا ﻿

يشارك المغرب، خلال شهر يناير الجاري، بمعرض CES2018 للإلكترونيات الاستهلاكية والمقام بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة لاس فيجاس، أيام 9-10-11-12 يناير الجاري.

''شوف تيفي''



يشارك المغرب، خلال شهر يناير الجاري، بمعرض CES2018 للإلكترونيات الاستهلاكية والمقام بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة لاس فيجاس، أيام 9-10-11-12 يناير الجاري.

وسيعرف هذا المعرض خلال هذه الدورة مشاركة 9 مقاولات مغربية ناشئة، وذلك حسب ما كشفت عنه مريم الفيلالي المديرة العامة لتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء.

وأكدت مريم الفيلالي، أول أمس الجمعة، في ندوة صحفية بالرباط خصصت لإعلان هذه المشاركة، إنه تم اختيار هذه المقاولات الناشئة التسع من بين 75 مقاولة ترشحت بـ 75 مشروع تكنولوجي.

وأبرزت الفيلالي بأن اختيار هذه المقاولات، تم من طرف تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والتجمع المغربي للصناعة الإلكترونية والميكانيكية والميكاترونيك، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، وعبرت عن فخرها بجودة المنتوجات التكنولوجية المغربية التي تم اختيارها، قائلة: '' إن هذه المشاركة المغربية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاعات الصناعية ذات الإمكانات التصديرية العالية مثل الإلكترونيات، والطيران، والطاقة، والنقل واللوجيستسك''.

وتضم المنتوجات المغربية المشاركة في المعرض منتوجات تكنولوجية تعمل على الهواتف وتدخل في إطار المدن الذكية، بالإضافة إلى منتوجات أخرى تدخل في مجال الصحة والتغذية، ومجال الإشهار التفاعلي عبر الطائرات، و منتوج إلكتروني يختص في الحماية من الحرائق.

وعلاقة بالموضوع، قال جوش واغنر، المكلف بالعلاقات العامة بالسفارة الأمريكية بالمغرب في تصريحه للقناة الثانية، إن المعرض الدولي للاس فيغاس سيكون فرصة مثالية لفائدة المقاولات المغربية الناشئة من أجل عرض منتجاتها الابتكارية بأكبر معرض بالعالم، والوقوف على آخر المستجدات العالمية الخاصة بنظم الأعمال والتكنولوجيات الناشئة والحديثة لزيادة تنافسية الشركات المغربية ومنتجاتها للوصول للعالمية ونقل تلك الخبرات لصناعة المعلومات المغربية، مضيفا أن المعرض سيساعد الشركات المغربية على تكوين شراكات ذات القيمة المضافة العالية مع نظيراتها من الشركات العالمية والشركات الناشئة بالخارج على المستوي الفني والتجاري وضخ استثمارات مباشرة في الشركات المغربية وزيادة الصادرات التكنولوجية المغربية وتحسين الصورة الذهنية عن المنتج التكنولوجي المغربي ووضعه على الخريطة العالمية.