 مثير وبالصورة..السعودية سمحت للنساء بالتدخين في الأماكن العامة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل.. المتهم بقتل مرداس هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز | مجتمع

عـــاجل.. المتهم بقتل ''مرداس'' هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق نساء المتعة | دولي

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق ''نساء المتعة''

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من السفر | مجتمع

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب الجزائري اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد تأهل المغرب للمونديال | مجتمع

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب ''الجزائري'' اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد

سكتة قلبية تودي بحياة سجين داخل سجن ابن حمد | مجتمع

سكتة قلبية تودي بحياة سجين داخل سجن ابن حمد

عــاجل:ساعات قبل محاكمته..هاشنو وقع لهشام مشتري قاتل مرداس داخل زنزانته بعكاشة | مجتمع

عــاجل:ساعات قبل محاكمته..هاشنو وقع لهشام مشتري ''قاتل '' مرداس داخل زنزانته بعكاشة

بطريــقة احترافية ..شفرو قهوى وسط مدينة طنجة و هربو | حوادث و حقوق

بطريــقة احترافية ..شفرو قهوى وسط مدينة طنجة و هربو

بالفيديو | أخطر وأغرب سجن فالعالم كاين فالمغرب.. مافيهش الأبواب‎ ! | مجتمع

بالفيديو | أخطر وأغرب سجن فالعالم كاين فالمغرب.. مافيهش الأبواب‎ !

الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية | دولي

الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

مثير وبالصورة..السعودية سمحت للنساء بالتدخين في الأماكن العامة

بتاريــخ : 8 يناير 2018 / 03:15 مثير وبالصورة..السعودية سمحت للنساء بالتدخين في الأماكن العامة | دولي
مثير وبالصورة..السعودية سمحت للنساء بالتدخين في الأماكن العامة
نشرت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من الصور الخاصة بتجهيزات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة استعدادا لاستقبال الأسر والسيدات يوم 12 يناير الجاري

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من الصور الخاصة بتجهيزات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة استعدادا لاستقبال الأسر والسيدات يوم 12 يناير الجاري خلال لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين، وكانت من بينها صورة، تظهر تخصيص مكان لتدخين السيدات.

وحسب وسائل إعلام سعودية فإن الصورة الخاصة بتدخين السيدات، أثارت جدلا واسعا بين السعوديين الذين تساءلوا إن كانت السلطات في بلدهم قد سمحت للنساء بالتدخين في الأماكن العمومية.

 وأشارت ذات المصادر أن السيدات، ستجلسن في مقاعد العائلات التي تم اختيارها لتكون في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السعودية التدخين السيدات النساء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق نساء المتعة | دولي

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق ''نساء المتعة''

الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية | دولي

الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية

ملابس عسكرية وأعلام إسرائيلية في محلات تجارية بالسعودية | دولي

ملابس عسكرية وأعلام إسرائيلية في محلات تجارية بالسعودية

بالفيديو حسن نصر الله يلعب كرة القدم ويجتاح الفضاء الأزرق | دولي

بالفيديو حسن نصر الله يلعب كرة القدم ويجتاح الفضاء الأزرق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب التساقطات و السرعة..طاكسي صغير ضرب موطور فكازا بالليل وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

بسبب التساقطات و السرعة..طاكسي صغير ضرب موطور فكازا بالليل وهاشنو وقع

مُثـــــير و بالفيديو..كان سكران هو وصاحبتو منين وقفوعليهم البوليس فكازا بالليل هرب و خلاها | خارج البلاطو

مُثـــــير و بالفيديو..كان سكران هو وصاحبتو منين وقفوعليهم البوليس فكازا بالليل هرب و خلاها

أحوال الطقس : 08 يناير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 08 يناير 2018

أول فيديو من داخل مطعم الفنان زهير البهاوي بتطوان | خارج البلاطو

أول فيديو من داخل مطعم الفنان زهير البهاوي بتطوان

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل.. المتهم بقتل مرداس هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز | مجتمع
منذ 11 دقيقة

عـــاجل.. المتهم بقتل ''مرداس'' هشام مشتري جابوه المحكمة بالعُكــــاز

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق نساء المتعة | دولي

غـــريب .. كوريا الجنوبية تعلن قراراها بشأن اتفاق ''نساء المتعة''

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من السفر | مجتمع

بسبب سياسة الإدارة الإقصائية في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ..المغاربة ممنوعون من

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب الجزائري اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد تأهل المغرب للمونديال | مجتمع

هاشحال ديال الحبس غادي يدوز مغني الراب ''الجزائري'' اللي تابعوه بتهمة التحريض على أعمال الشغب بعد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.