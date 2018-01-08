مثير وبالصورة..السعودية سمحت للنساء بالتدخين في الأماكن العامة ﻿

نشرت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من الصور الخاصة بتجهيزات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة استعدادا لاستقبال الأسر والسيدات يوم 12 يناير الجاري

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من الصور الخاصة بتجهيزات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة استعدادا لاستقبال الأسر والسيدات يوم 12 يناير الجاري خلال لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين، وكانت من بينها صورة، تظهر تخصيص مكان لتدخين السيدات.

وحسب وسائل إعلام سعودية فإن الصورة الخاصة بتدخين السيدات، أثارت جدلا واسعا بين السعوديين الذين تساءلوا إن كانت السلطات في بلدهم قد سمحت للنساء بالتدخين في الأماكن العمومية.

وأشارت ذات المصادر أن السيدات، ستجلسن في مقاعد العائلات التي تم اختيارها لتكون في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي.