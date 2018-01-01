يورغن كلوب: قدمت كل ما لدي لثني كوتينيو عن الانتقال إلى برشلونة ﻿

قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم،أنه عجز رفقة إدارة النادي عن ثني كوتينيو، للإنتقال إلى إسبانيا من أجل الانضمام لفريق برشلونة الإسباني، بعد أن أبدى إلحاحا، وإصرارا كبيرين،

'' شوف سبور''

قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم،أنه عجز رفقة إدارة النادي عن ثني كوتينيو، للإنتقال إلى إسبانيا من أجل الانضمام لفريق برشلونة الإسباني، بعد أن أبدى إلحاحا، وإصرارا كبيرين، على الرحيل.

وأفاد كلوب، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، أن الفريق قدم كل مالديه لإبقاء اللاعب كتينيو لكنه كان مقتنعا بأن مستقبله، ومستقبل عائلته سيكون في برشلونة.

وتابع قائلا :'' كوتينيو حقق حلمه، لقد أمضى خمس سنوات رائعة مع الفريق، لكن هذه هي كرة القدم، وسنواصل مشروعنا في الفريق، من أجل تحقيق الأهداف، التي كنّا نصبوا إليها''.