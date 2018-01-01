يا ربي السلامة..صاعقة رعدية تقتل فلاحا ضواحي الجديدة ﻿

أنهت صاعقة رعدية، حياة فلاح، يومه الأحد، بعد أن أصابته خلال قيامه بحرث أرضه، المتواجدة على مستوى جماعة بولعوان بضواحي الجديدة.

''شوف تيفي''

أنهت صاعقة رعدية، حياة فلاح، يومه الأحد، بعد أن أصابته خلال قيامه بحرث أرضه، المتواجدة على مستوى جماعة بولعوان بضواحي الجديدة.

وحسب مصادر محلية فإن الفلاح البالغ من العمر قيد حياته 30 سنة، والذي ينحدر من دوار “شركة بولعوان” بمنطقة أولاد أفرج، كان يقوم بعمله بأرضه الفلاحية، قبل أن تصيبه صاعقة رعدية أنهت حياته على الفور.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي فور توصلها بإخبارية بالموضوع حلت بعين المكان، وقامت بفتح تحقيق بعد معاينة جثة الفلاح التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى اﻹقليمي محمد الخامس بالجديدة.