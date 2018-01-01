عمل بطولي ينتهي بإنقاذ امرأة حامل ومولودها بإملشيل ﻿

وضعت امرأة حامل تقطن بدوار أكدال بدائرة إملشيل إقليم ميدلت مولودها، اليوم الأحد، رغم ''الظروف الصعبة'' بفضل التدخل العاجل لفريق طبي مختص.

"شوف تيفي"+" و م غ"

وضعت امرأة حامل تقطن بدوار أكدال بدائرة إملشيل إقليم ميدلت مولودها، اليوم الأحد، رغم "الظروف الصعبة" بفضل التدخل العاجل لفريق طبي مختص.

وأوضح المندوب الإقليمي المؤقت للصحة، سهلي عبد القادر، أن عملية التوليد جرت في ظروف مناخية "صعبة جدا"، مضيفا أن الطاقم الطبي تكفل بإنعاش المولود الجديد في عين المكان ما مكن من تسجيل "تحسن ملحوظ في صحة الطفلة والأم".

ويضم الطاقم الطبي الذي تمت تعبئته، بالخصوص، طبيبا عاما، ومختصا في طب الأطفال، ومولدة، إضافة إلى السلطات المحلية. ويندرج هذا التدخل الميداني في إطار النسخة الثانية من عملية "رعاية 2017-2018" التي تدخل في إطار التعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد، وتتوخى تعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد والمناطق النائية بالوسط القروي.