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الريال يكتفي بالتعادل أمام سيلتا فيغو

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 22:28 الريال يكتفي بالتعادل أمام سيلتا فيغو | سبور
الريال يكتفي بالتعادل أمام سيلتا فيغو
تعادل فريق رِيال مدريد لكرة القدم، اليوم الأحد، أمام مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة هدفين لمثلهما، على أرضية ملعب ''بالايدوس''، برسم الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني.

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تعادل فريق رِيال مدريد لكرة القدم، اليوم الأحد، أمام مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة هدفين لمثلهما، على أرضية ملعب "بالايدوس"، برسم الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل الدنماركي دانييل واس لاعب فريق سيلتا فيغو الهدف الأول في الدقيقة 33'، غير أن النجم الويلزي غاريث بايل عادل النتيجة وسجل هدف التقدم في الدقيقتين 36 و38.

وفي الدقيقة 71'، فشل سيلتا فيغو في تعديل النتيجة، عن طريق ضربة جزاء بعد تألق الحارس الكوستاريكي نافاس وبعد عشر دقائق فقط سجل الأوروغوياني غوميز، الهدف الثاني لفريقه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الريال إلى 32 نقطة، ليصبح الفارق عن برشلونة المتصدر 16 نقطة.

 

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