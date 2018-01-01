أسماء جديدة رفقة الرجاء في المعسكر التدريبي ﻿

يتجه خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لإشراك مجموعة من لاعبي فريق الأمل في المعسكر التدريبي المقبل، استعدادا للشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية .

" شوف سبور"

يتجه خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لإشراك مجموعة من لاعبي فريق الأمل في المعسكر التدريبي المقبل، استعدادا للشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية .

وأفادت مصادر رجاوية، أن غاريدو معجب بلاعبين يلعبان في مركز وسط ميدان دفاعي إضافة إلى بعض المهاجمين الذين أكدوا على إمكانيات جيدة خلال الحصص التدريبية الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم إدراجهم رفقة الفريق الأول.

تجدر الإشارة إلى أن غاريدو، وضع زهير الواصلي في لائحة المغادرين وسيدافع عن ألوان فريق المغرب التطواني لمدة 6 أشهر.