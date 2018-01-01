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مثير..غرامة للأزواج المتأخرين عن مراسم الزفاف

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 21:57 مثير..غرامة للأزواج المتأخرين عن مراسم الزفاف | منوعات
مثير..غرامة للأزواج المتأخرين عن مراسم الزفاف
سئم كاهن رعية صغيرة في جنوب شرق إنكلترا من انتظار الأزواج الذين يتأخرون عن مراسم الزفاف، فقرر فرض غرامة قدرها مئة جنيه استرليني ''130 دولار تقريبا'' أي ما يعادل ''1200 درهم'' على المتأخرين بحسب ما أوردته

"شوف تيفي"

سئم كاهن رعية صغيرة في جنوب شرق إنكلترا من انتظار الأزواج الذين يتأخرون عن مراسم الزفاف، فقرر فرض غرامة قدرها مئة جنيه استرليني "130 دولار تقريبا" أي ما يعادل "1200 درهم" على المتأخرين بحسب ما أوردته صحيفة "ذي تايمز".

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد تكلف غاليا 10 دقائق من التأخير، وذلك وفق الأب جون كوربين كاهن كنيستي بيرستد وتورنهام في منطقة كنت.

ويعفى من هذه الغرامة الأزواج العالقون في زحمة السير على الطريق السريع أو ضحايا حوادث أخرى لم تكن في الحسبان، ويتوجب على كل الأزواج تسديد هذه الرسوم التي ستوزع على عازفي الموسيقى وأعضاء جوقة الترنيم وهؤلاء المكلفين بدق الجرس الذين اضطروا إلى انتظارهم.

 

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المغرب شوف تيفي الزفاف صحيفة ذي تايمز الأزواج

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