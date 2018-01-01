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تغييرات واسعة في صفوف الولاة والعمال تنتظر عودة الملك

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 21:32 تغييرات واسعة في صفوف الولاة والعمال تنتظر عودة الملك | مجتمع
تغييرات واسعة في صفوف الولاة والعمال تنتظر عودة الملك
يرتقب أن تعلن وزارة الداخلية عن حركة تنقيلات وتعيينات جديدة واسعة في صفوف رجال السلطة مباشرة بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن، وذلك عقب الزلزال الإداري الأخير الذي أطاح بمسؤولين تابعين

"شوف تيفي"

يرتقب أن تعلن وزارة الداخلية عن حركة تنقيلات وتعيينات جديدة واسعة في صفوف رجال السلطة مباشرة بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن، وذلك عقب الزلزال الإداري الأخير الذي أطاح بمسؤولين تابعين لوزارة الداخلية ضمنهم والي و6 عمال.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد كشف مصدرها من داخل وزارة الداخلية أن الحركة المرتقبة ترمي، فضلا عن تعويض رجال السلطة الذين أصابهم الزلزال، إلى "ضخ دماء جديدة في أسلاك الإدارة الترابية" من خلال تعيين أسماء جديدة على رأس بعض العمالات والأقاليم على المستوى الوطني.

في هذا السياق، أفاد مصدر حكومي رفيع بأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سلم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لائحة بأسماء الولاة والعمال المنتظر تعيينهم، قصد التأشير عليها في أفق المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المقبل برئاسة الملك.

ومن جهة أخرى ستشمل الحركة أيضا تنقيلات واسعة في صفوف عدد من الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية بالولايات والعمالات وترقية بعضهم إلى منصب عامل، كما ستتبع ذلك حركة تنقيلات أخرى، واسعة في صفوف رجال السلطة من باشاوات وقياد.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية تنقيلات عمال الملك محمد السادس عبد الوافي لفتيت

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